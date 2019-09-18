ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Неприятный конфуз испортил Собчак настроение на свадьбе Бондарчука

09:02
  • среда
  • 18 сентября 2019

Всему виной нерасторопный дворецкий

Мелкая неприятность омрачила настроение Ксении Собчак, которая 17 сентября вместе с мужем Константином Богомоловым посетила свадьбу режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Торжественное мероприятие еще не успело начаться, как шикарный наряд телеведущей оказался подпорчен. 

Мрачная Собчак засияла на свадьбе Бондарчука и Андреевой
Мрачные Собчак и Богомолов приехали на свадьбу Бондарчука и Андреевой

Как пишет "Комсомольская правда", "блондинка в шоколаде" и ее новоявленный супруг прибыли на свадьбу в микроавтобусе. Когда Собчак вышла из машины, молодой человек из обслуживающего персонала подлетел к ней и укрыл под зонтиком. По дороге к Юсуповскому дворцу, где Бондарчук и Андреева организовали банкет, услужливый, но нерасторопный дворецкий наступил на подол платья Собчак. "Можно, пожалуйста", - процедила телеведущая, едва сдерживая свой гнев. После этого она дернула на себя платье и удалилась, игнорируя вопросы журналистов и стараясь сохранить на лице улыбку. 

Примечательно, что такой же конфуз приключился с Ксенией Собчак на ее свадьбе 13 сентября. Когда она вышла из свадебного катафалка и направилась в ЗАГС, один из журналистов наступил ей на подол. "На платье мне не наступайте, пожалуйста", - сказала невеста, готовая заказать для растяпы второй катафалк. 

Отметим, что Бондарчук и Андреева постарались оградить свою свадьбу от посторонних глаз. Они даже пошли на отвлекающий маневр с целью сбить журналистов с толку: подготовка к мероприятию изначально велась в доме Беггровых на Невском проспекте, а не в Юсуповском дворце. На свадьбу съехался, кажется, весь российский кинобомонд, в том числе генеральный директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин, актер и телеведущий Игорь Угольников, режиссер Резо Гигинеишвили, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: передача "ТВ Центра" "Обложка. Беременные звезды"

Читайте также:
Новости по теме
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.