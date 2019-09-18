Неприятный конфуз испортил Собчак настроение на свадьбе Бондарчука

Всему виной нерасторопный дворецкий

Мелкая неприятность омрачила настроение Ксении Собчак, которая 17 сентября вместе с мужем Константином Богомоловым посетила свадьбу режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Торжественное мероприятие еще не успело начаться, как шикарный наряд телеведущей оказался подпорчен.

Как пишет "Комсомольская правда", "блондинка в шоколаде" и ее новоявленный супруг прибыли на свадьбу в микроавтобусе. Когда Собчак вышла из машины, молодой человек из обслуживающего персонала подлетел к ней и укрыл под зонтиком. По дороге к Юсуповскому дворцу, где Бондарчук и Андреева организовали банкет, услужливый, но нерасторопный дворецкий наступил на подол платья Собчак. "Можно, пожалуйста", - процедила телеведущая, едва сдерживая свой гнев. После этого она дернула на себя платье и удалилась, игнорируя вопросы журналистов и стараясь сохранить на лице улыбку.

Примечательно, что такой же конфуз приключился с Ксенией Собчак на ее свадьбе 13 сентября. Когда она вышла из свадебного катафалка и направилась в ЗАГС, один из журналистов наступил ей на подол. "На платье мне не наступайте, пожалуйста", - сказала невеста, готовая заказать для растяпы второй катафалк.

Отметим, что Бондарчук и Андреева постарались оградить свою свадьбу от посторонних глаз. Они даже пошли на отвлекающий маневр с целью сбить журналистов с толку: подготовка к мероприятию изначально велась в доме Беггровых на Невском проспекте, а не в Юсуповском дворце. На свадьбу съехался, кажется, весь российский кинобомонд, в том числе генеральный директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин, актер и телеведущий Игорь Угольников, режиссер Резо Гигинеишвили, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

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