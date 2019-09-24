Скромница-жена Зеленского поразила народ

Первая леди продемонстрировала чувство вкуса

Супруга украинского президента Елена Зеленская вышла в свет в изящном наряде, чем удивила многих любителей моды и украинских журналистов. Обычно первая леди Украины, по мнению наблюдателей, демонстрирует отсутствие вкуса, а в украинских СМИ часто можно встретить разгромные обзоры ее внешнего вида.

Елена и Владимир Зеленские прибыли с официальным визитом в США. В частности, они встретились с представителями украинской диаспоры. На это мероприятие Зеленская надела черные классические брюки и розовый пиджак.

Такой наряд оценили многие люди, разбирающиеся в моде. На фоне других участников встречи Елена казалась необыкновенно свежей и нежной. А вела она себя крайне скромно - держалась позади мужа и стесненно опускала взор, не желая перетягивать на себя одеяло общественного внимания.

Кстати, на встрече с этническими украинцами в США Зеленский пообещал, что они смогут получить украинское гражданство, не лишившись американского.

Елена Зеленская часто оказывается под градом критики из-за своего внешнего вида. То она выбирает одежду не по размеру, то допускает сомнительные сочетания цветов и фасонов. Звездный стилист Анвар Очилов говорил ТВЦ.RU, что жена президента Украины еще не определилась со стилем и не научилась подчеркивать одеждой свою привлекательную внешность.