Стилист объяснил, почему Зеленская надела жилет на голое тело

Первая леди в тренде

Жена украинского президента Елена Зеленская произвела фурор на ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке. Она вышла в свет в брючном костюме-тройке от украинского бренда.

Некоторые любители моды пришли в замешательство оттого, что первая леди Украины надела жилет на голое тело. Однако звездный стилист Анвар Очилов поспешил успокоить критиков. По его словам, Зеленская оделась по последнему писку моды.

"Укладка в стиле "Голливуд" с ломанными локонами, сдержанный макияж, бирюзовая тройка. Особенно мне нравятся зауженные брючки и безрукавка в виде жилета. Это самый потрясающий наряд, который за последнее время выбрала Елена Зеленская. Классный образ! Девушка с таким статусом должна выглядеть именно так. Это новый тренд. Для Зеленской это еще и новое "я", потому что в этом красивом наряде она преобразилась. Здесь она нежная и женственная", - заявил Очилов в разговоре с ТВЦ.RU.

Некоторые подписчики Зеленской в соцсетях посчитали, что ее образ можно было бы дополнить аксессуарами - булавкой или, например, брошкой. Анвар Очилов не согласился с таким мнением и сказал, что лишние детали испортили бы сдержанный лук Елены.

Отметим, что Елена Зеленская вызывает повышенный интерес ценителей моды. Одни ругают ее за отсутствие вкуса и слепое следование модным трендам, а другие восхищаются ее тонким чувством прекрасного.