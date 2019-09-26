Онищенко высказался о запрете курения на балконах

Множество пожаров на балконах жилых зданий происходит из-за неосторожности при курении

Идея запретить курение на балконах и лоджиях квартир оправданна. Такое мнение высказал в четверг депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, эта мера позволит бороться с нарушением "среды обитания для людей".

"Может быть, при исполнении такого решения нужно расширить эти полномочия не только с точки зрения пожарной безопасности, но и с точки зрения административной инспекции", — приводит слова парламентария URA.Ru.

Ранее в российском правительстве одобрили некоторые требования, направленные на обеспечение пожарной безопасности. Закон вводит запрет на использование открытого огня на балконах, в жилых комнатах общежитий, а также гостиничных номерах.