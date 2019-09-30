Зеленский попался на плагиате

Текст его указа взят с сайта ООН

Одесский журналист Юрий Ткачев обратил внимание на то, что указ о целях устойчивого развития Украины до 2030 года, который подписал президент Владимир Зеленский, дословно скопирован с документа на сайте ООН.

Ткачев написал в Telegram, что украинский лидер поставил подпись под указом, полностью скопированного с документа под названием "Система глобальных показателей достижения целей в области устойчивого развития и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года".

По словам оппозиционного журналиста, в указе Зеленского и документе ООН сходятся все 17 пунктов. Среди них такие моменты, как "преодоление бедности", "преодоление голода, достижение продовольственной безопасности", а также "обеспечение здорового образа жизни для всех в любом возрасте".

Ранее сообщалось, что украинский лидер тайком посетил мемориальный комплекс Бабий Яр в Киеве и почтил память жертв трагедии в ходе Великой Отечественной войны.