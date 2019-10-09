Найден источник радиации в прибывшем из Берлина поезде

Их мог оставить больной пассажир

Экстренные службы выявили источник радиационного фона в прибывшем накануне из Берлина в Москву поезде.

Накануне стало известно, что на Белорусский вокзал прибыл поезд, в одном из вагонов которого было зафиксировано превышение радиационного фона.

Для обследования уровня радиационного фона направили мобильную радиационно-химическую лабораторию и сотрудников компании "Радон", которая показала, что источник радиации находился в 5 вагоне в купе для маломобильных граждан.

"Зафиксировано превышение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения до 2,2 микрозиверта в час (мкЗв/ч)", - приводит цитату РИА Новости. Таким образом, она в три раза превышает норму - безопасной считается 0,6 мкЗв/ч.

Причиной мог спать пассажир, проходящий лечение от онкологического заболевания с помощью радиоизотопов. Угрозы для населения нет.