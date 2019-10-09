ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Найден источник радиации в прибывшем из Берлина поезде

13:20
  • среда
  • 09 октября 2019

Их мог оставить больной пассажир

Экстренные службы выявили источник радиационного фона в прибывшем накануне из Берлина в Москву поезде.

Накануне стало известно, что на Белорусский вокзал прибыл поезд, в одном из вагонов которого было зафиксировано превышение радиационного фона.

Для обследования уровня радиационного фона направили мобильную радиационно-химическую лабораторию и сотрудников компании "Радон", которая показала, что источник радиации находился в 5 вагоне в купе для маломобильных граждан.

"Зафиксировано превышение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения до 2,2 микрозиверта в час (мкЗв/ч)", - приводит цитату РИА Новости. Таким образом, она в три раза превышает норму - безопасной считается 0,6 мкЗв/ч.

Причиной мог спать пассажир, проходящий лечение от онкологического заболевания с помощью радиоизотопов. Угрозы для населения нет.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудник МЧС в костюме РХБ защиты
Сотрудник МЧС в костюме РХБ защиты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.