"Еще не вечер": Бузова готова отомстить Тарасову

Любовные раны затягиваются долго

Певица и телеведущая Ольга Бузова, которая четыре года прожила в браке с Дмитрием Тарасовым, задумалась о судебной тяжбе с футболистом.

33-летняя артистка ответила на вопросы поклонников в Instagram. Как обычно, многие фанаты спросили ее по поводу бывшего супруга. Пытался ли Тарасов встретиться с ней после развода? По словам Бузовой, последний раз они виделись 30 декабря 2016 года, когда официально развелись. "На самом деле он всегда избегает мест, которые посещаю я. Боится, наверное..." - написала она.

Ольга Бузова утверждает, что экс-супруг изменял ей, но сейчас она не держит на него зла. Она не жалеет о браке, а недостойные слова и поступки бывшего возлюбленного оставляет на его совести.

Телеведущую также спросили, почему она не подает на Тарасова в суд, требуя от него часть имущества, которое они приобрели в браке. Речь идет о подмосковном особняке, который футболист выставил на продажу. "По закону я имею право обратиться в суд в течение трех лет после расторжения брака. Данный срок истекает 30 декабря 2019 года. Так что еще не вечер - время есть!" - заявил Бузова.