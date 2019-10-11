"Отвратительная ложь!" Родные не сдержали эмоций из-за диагноза Заворотнюк

Появилась новая информация о состоянии актрисы

Семья Анастасии Заворотнюк прокомментировала информацию о том, что артистка якобы находится в предкоматозном состоянии. Сообщение появилось в официальном аккаунте актрисы в Instagram.

"Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо", - говорится в сообщении.

Представители Заворотнюк пристыдили журналистов. "Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса - снова за гранью добра и зла", - отметили они.

Ранее СМИ сообщили, что актриса находится в состоянии стопора (это субкоматозное состояние, при котором больного могут разбудить только сильные раздражители). При этом отмечалось, что из-за угнетенного сознания Заворотнюк постоянно спит.

По некоторым данным, у артистки диагностировали рак мозга в последней стадии. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из московской клиники после лечения. Официальных сообщений о здоровье Заворотнюк до сих пор нет.