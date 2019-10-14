ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Плесень и алкоголь: что нашли в российском кефире

09:49
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Какой кефир не рекомендован к покупке?

Специалисты "Росконтроля" проверили качество кефира популярных у россиян брендов, которые стоят от 65 до 110 рублей за литр. Исследование проводилось по 60 параметрам.
Россиянам представили самый вкусный шоколад

Во всех образцах были выявлены те или иные огрехи. Так, в кефире "Домик в деревне" обнаружен крахмал, которого не должно быть в натуральных молочных продуктах. Со своей стороны "Вкуснотеево" не соответствует наименованию по содержанию дрожжей.

В двух образцах была выявлена относительно высокая доля алкоголя – в продукции брендов "Вологодское лето" и "36 копеек".  Кроме того, кефир "36 копеек" не соответствует ряду иных требований. "Содержание плесеней превышает максимально допустимое значение в 60 раз", - говорится в сообщении на сайте Росконтроля. А в кефире "Вкуснотеево" выявлены бактерии группы кишечной палочки.

В октябре "Росконтроль" проверил яйца категории С1 пяти брендов. Продукция не содержала ветеринарных лекарственных препаратов и была рекомендована к приобретению.

Читайте также:
Главное сегодня
Девочка пьет кефир
Девочка пьет кефир
Итоги экспертизы
Итоги экспертизы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.