Плесень и алкоголь: что нашли в российском кефире

Какой кефир не рекомендован к покупке?

Специалисты "Росконтроля" проверили качество кефира популярных у россиян брендов, которые стоят от 65 до 110 рублей за литр. Исследование проводилось по 60 параметрам.

Во всех образцах были выявлены те или иные огрехи. Так, в кефире "Домик в деревне" обнаружен крахмал, которого не должно быть в натуральных молочных продуктах. Со своей стороны "Вкуснотеево" не соответствует наименованию по содержанию дрожжей.

В двух образцах была выявлена относительно высокая доля алкоголя – в продукции брендов "Вологодское лето" и "36 копеек". Кроме того, кефир "36 копеек" не соответствует ряду иных требований. "Содержание плесеней превышает максимально допустимое значение в 60 раз", - говорится в сообщении на сайте Росконтроля. А в кефире "Вкуснотеево" выявлены бактерии группы кишечной палочки.

В октябре "Росконтроль" проверил яйца категории С1 пяти брендов. Продукция не содержала ветеринарных лекарственных препаратов и была рекомендована к приобретению.