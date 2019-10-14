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"Я скоро забуду, как ты выглядишь!" Анна Михалкова накинулась на сына

15:12
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Парню не хватает времени на семью

45-летняя актриса Анна Михалкова посетовала на то, что ей не хватает общения с 18-летним сыном Сергеем. 
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"Сегодня 5 минут славы у son#2. Сережа, я скоро забуду, как ты выглядишь! Делюсь с тобой опытом: семья и творчество совместимы!" - с укором написала Михалкова в Instagram, опубликовав фотографию сына, который с улыбкой смотрит в телефон. 

"Я так лет до 25 взывала. Потом утихла", - прокомментировала эту запись актриса Мария Миронова, которая недавно родила второго сына

Интернет-пользователи восхитились привлекательностью молодого человека и поделились своим опытом общения со взрослыми детьми. 

- Боже! Как же быстро растут дети! Хорошо, что мы вообще не стареем, да?

- Какой красавец!

- Это ж как можно было произвести на свет таких красивых юнцов!

- Тонкие пальцы, весь утонченный, стильный. 

- Одно слово - порода! Красавец!

- Красавчик, гены просто огонь у парня. 

Напомним, что Анна Михалкова - старшая дочь режиссера Никиты Михалкова. Она состоит в браке с бизнесменом Альбертом Баковым. В 2000 году у них родился сын Андрей, еще через год - сын Сергей. В 2013 году Михалкова подарила супругу дочь Лидию. 

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