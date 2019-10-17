В чью честь Тимати назвал сына? Трагическая судьба погибшего в 19 лет Ратмира Шишкова

Друг Тимати жил музыкой

Кто такой Ратмир Шишков? Этим вопросом задались далекие от шоу-бизнеса россияне на фоне радостных новостей о рождении сына Тимати. Знаменитый рэпер назвал своего наследника Ратмиром - в память о трагически погибшем друге. ТВЦ.RU вспоминает биографию яркой, но рано угасшей звезды российского хип-хопа.

Ратмир Шишков родился в цыганской семье в 1988 году. Его мама Ляля Шишкова известна как исполнительница романсов и руководитель музыкального коллектива "Розы на снегу". Она часто брала своего единственного сына на выступления и гастроли. Ратмира неудержимо тянуло на сцену, поэтому с 11 лет он начал серьезно заниматься музыкой. Мальчик стал участником детского коллектива "Гилори" и выступал не только в России, но и за границей - в Германии, Финляндии, Чехословакии.

Ратмир так сильно увлекся музыкой, что наплевал на учебу и бросил школу в шестом классе. Одаренный мальчик мечтал о трех вещах: попасть на шоу "Фабрика звезд", заработать три миллиона долларов и получить музыкальную премию Grammy. Первая его мечта воплотилась в жизнь. 15-летний подросток принял участие в четвертом сезоне "Фабрики", где он подружился с Тимати, Домиником Джокером и Анастасией Кочетковой. Юные исполнители создали группу "Банда" и в 2004 году выпустили альбом "Новые люди".

"Он ребенок, умеющий радоваться всему - лишнему "Сникерсу" в кармане. Ратмир очень добрый. В "Банде" он был самым светлым и не испорченным человеком", - говорил о Ратмире Доминик Джокер в комментарии для "СтарХита".

"Он жил музыкой, впитывал ее, с самого детства мечтал о сцене. Когда мы выступили на "Фабрике звезд", то многие обсуждали, что у нас не только голоса похожи, а даже фишки какие-то. Мне было очень приятно это слышать", - рассказал бывший солист группы "Премьер-министр" Жан Милимеров, который приходился Ратмиру двоюродным братом.

После ухода из "Фабрики звезд" Шишков окончил балетную школу. Он не только обладал выдающимися вокальными данными, но и отлично двигался на сцене. Неудивительно, что за пару лет у Ратмира образовалась армия поклонниц. Рэпер встречался с дочерью дипломата из Конго, которую звали Софией. Девушка забеременела и решила сохранить ребенка, однако от родных Шишкова эту информацию скрывали. Ляля Шишкова узнала, что стала бабушкой, только после смерти любимого сына. Именно она сейчас воспитывает дочку музыканта Стефанию. По некоторым данным, девочка родилась через два часа после гибели Ратмира.

В ночь на 22 марта 2007 года "Мерседес" проскочил на красный свет на Садовом кольце в Москве и врезался в "Фольксваген", после чего загорелся и взорвался. В иномарке находились Ратмир, его подруга, музыканты Deema и Сергей Зайковский, а также водитель. Никто не выжил. Тела настолько сильно обгорели, что полицейским трудно было установить личности погибших. Родственникам Ратмира сообщили о его гибели лишь через два дня.

Ратмира Шишкова похоронили 26 марта на Калитниковском кладбище. Коллеги, поклонники, родные - все находились в шоке от случившегося. Группа "Банда" посвятила Ратмиру песню "Мой брат" и вместе с другими участниками "Фабрики звезд" записала клип "Мой путь". После этого коллектив распался. Рэпер Тимати сделал татуировку в память о друге, а через 12 лет снял клип, ради которого на стене столичного дома написали гигантский портрет преждевременно погибшего музыканта.