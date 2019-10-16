Тимати назвал сына в честь трагически погибшего друга

Рэпер тяжело переживал потерю товарища

Новорожденного сына Тимати Анастасии Решетовой назвали Ратмиром – в честь погибшего друга музыканта Ратмира Шишкова.

"Юнусов Ратмир Тимурович / 16.10.19 г.Москва", - написал в Instagram рэпер.

Близкий друг Тимати Ратмир Шишков погиб 22 марта 2007 года в результате автокатастрофы. По предварительным данным, автомобиль Ратмира вылетел на встречную полосу, столкнулся Volkswagen Touareg и загорелся.

Молодому человеку было всего 19 лет. Тимати сделал татуировку в память о друге, а группа "Банда", в которой Ратмир выступал вместе с Тимати, записала песню "Мой брат", посвященную погибшему товарищу. После смерти Шишкова группа перестала существовать.

Сын Тимати и 1-ой вице-мисс Россия 2014 появился на свет 16 октября в одной из московских клиник. Свою беременность Решетова долго скрывала, а свое интересное положение рассекретила только в июне, выложил серию фотографий в социальные сети.

Для репера это уже второй ребенок: у артиста есть дочь Алиса от 2-ой вице-мисс России 2012 года Алены Шишковой. Девочке уже пять лет.

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