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СКР показал видео вскрытия сейфа с золотом под Красноярском

11:15
  • среда
  • 23 октября 2019

Ранее в месте прорыва дамбы обнаружили 18 килограмм золота

Следственный комитет опубликовал видео вскрытия сейфа с золотом, найденного после осушения заводи в Красноярском крае.

На кадрах можно заметить, как специалисты разрезают болгаркой большой железный ящик, в котором лежат синие емкости с золотом. Как ожидается, все 18 килограмм драгметалла будут использованы для возмещения ущерба родственникам погибших и потерпевшим во время ЧП.

19 октября на реке Сейба в Курагинском районе произошел прорыв дамбы. Волной затопило два общежития золотодобывающей артели "Сибзолото". На данный момент известно о 17 погибших и трех пропавших без вести. Девять человек находятся в больнице.

Видео: на месте прорыва дамбы под Красноярском нашли сейф с золотом

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