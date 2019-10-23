СКР показал видео вскрытия сейфа с золотом под Красноярском

Ранее в месте прорыва дамбы обнаружили 18 килограмм золота

Следственный комитет опубликовал видео вскрытия сейфа с золотом, найденного после осушения заводи в Красноярском крае.

На кадрах можно заметить, как специалисты разрезают болгаркой большой железный ящик, в котором лежат синие емкости с золотом. Как ожидается, все 18 килограмм драгметалла будут использованы для возмещения ущерба родственникам погибших и потерпевшим во время ЧП.

19 октября на реке Сейба в Курагинском районе произошел прорыв дамбы. Волной затопило два общежития золотодобывающей артели "Сибзолото". На данный момент известно о 17 погибших и трех пропавших без вести. Девять человек находятся в больнице.

Видео: на месте прорыва дамбы под Красноярском нашли сейф с золотом