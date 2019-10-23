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Найден виновник позора жены Зеленского в Японии

11:57
  • среда
  • 23 октября 2019

Он подбирал образы Дуа Липа и Деми Ловато

Странный наряд, в котором супруга украинского президента Елена Зеленская явилась на церемонию восшествия на престол императора Японии, сшил именитый дизайнер Иван Фролов (бренд FROLOV).

Модельер работает с актрисой Миллой Йовович, певицами Дуа Липа, Деми Ловато и Джамалой, а также женой экс-нардепа Сергея Лещенко Анастасией Топольской. В случае с Зеленской, по всей видимости, Фролов попал впросак.

Лимонное платье в пол стоит от 15 до 40 тысяч гривен (до 102 тысяч рублей). Однако цена наряда все равно не спасла Зеленскую от фиаско. Ее выбор раскритиковали не только простые украинцы и россияне, но и стилисты.

Так, звездный стилист Анвар Очилов в беседе с ТВЦ.RU поделился мнением, что первая леди подобрала наряд не по фигуре, а прической и перчатками в стиле Елизаветы II еще больше подчеркнула нелепость образа.

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