Операторы связи будут следить за компьютерами клиентов

Россиянам предложат установить на свои устройства специальную программу

Некоторые российские операторы связи планируют внедрить в компьютеры клиентов ПО, которое будет отслеживать проблемы с доступом в интернет. Благодаря этому, по замыслу авторов инициативы, проблемы со связью будут решаться более оперативно и клиентам не придется звонить в колл-центр для устранения неполадок.

Например, если скорость интернета клиента отличается от заявленной в тарифном плане, на это будет реагировать автоматика. "То есть самому дозваниваться в контакт-центр и объяснять сотрудникам оператора суть проблемы не придется", - отмечают эксперты.

В то же время ряд специалистов предупреждают, что такие программы могут передавать и важные пользовательские данные. "Всё будет зависеть от разработчиков приложения и их желания получить такие данные", - пишут во вторник "Известия".

На прошлой неделе был задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов ряда кредитных организаций.