ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Операторы связи будут следить за компьютерами клиентов

09:02
  • вторник
  • 29 октября 2019

Россиянам предложат установить на свои устройства специальную программу

Некоторые российские операторы связи планируют внедрить в компьютеры клиентов ПО, которое будет отслеживать проблемы с доступом в интернет. Благодаря этому, по замыслу авторов инициативы, проблемы со связью будут решаться более оперативно и клиентам не придется звонить в колл-центр для устранения неполадок.
Матвиенко: возможности россиян в интернете не будут ограничиваться

Например, если скорость интернета клиента отличается от заявленной в тарифном плане, на это будет реагировать автоматика. "То есть самому дозваниваться в контакт-центр и объяснять сотрудникам оператора суть проблемы не придется", - отмечают эксперты.

В то же время ряд специалистов предупреждают, что такие программы могут передавать и важные пользовательские данные. "Всё будет зависеть от разработчиков приложения и их желания получить такие данные", - пишут во вторник "Известия".

На прошлой неделе был задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов ряда кредитных организаций.

Читайте также:
Главное сегодня
Женщина за компьютером
Женщина за компьютером
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.