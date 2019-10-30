"Я в неадеквате": дебоширка Вележева оправдалась за скандал на борту

Актриса дергала соседские волосы, приставала к мужчинам и вышла из самолета в одном ботинке

Устроившая дебош на борту рейса Москва-Тель-Авив актриса Лидия Вележева оскорбила своих попутчиков.

"Я - актриса, а вы - плебеи, потому что наверняка купили билет за мили. А у меня за 204 тысячи наличными", - похвасталась артистка. Ее слова передает telegram-канал Mash.

Все не задалось с самого утра: сначала вылет задержали из-за технической неисправности, пассажирам пришлось ждать рейс порядка двух часов. По всей видимости, чтобы скрасить ожидание, Вележева немного выпила и в самолете ее накрыло.

Сначала актриса начала дергать за волосы свою соседку, которая летела в Израиль с ребенком, затем пристала к стоящим в проходе мужчинам.

"Масик, тебе 41, а мне 53. Мася, помолчи. У-ти мусечка, какой ты молоденький!", - набросилась артистка на недоумевающего мужчину.

Затем Вележева отказалась пристегнуться и откинуть спинку кресла. Это стало последней каплей в терпении экипажа воздушного судна - бортпроводники вызвали полицию и попросили вывести Вележеву из самолета. Судя по видео, ее сопроводили на улицу в одном ботинке.

Однако актриса свою вину не признает. В интервью kp.ru ("Комсомольской правде") она рассказала свою версию событий. По ее словам, рейс опоздал и экипажу самолета нужно было найти "крайнего", чтобы оправдать перед простыми людьми задержку вылета.

"Они не правы. У меня просто шок. Я в неадеквате. <...> Они просто делают пиар. Я человек не пьющий. Я сейчас в шоке", - заявила Вележева, добавив, что будет писать президенту России Владимиру Путину, чтобы тот разобрался в ситуации.

Лидия Вележева запомнилась зрителям по роли Настасьи Филипповны в сериале "Идиот", в телешоу "Простые истины", ролью в картине "Любовь-морковь-2". Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа сыграла десятки ролей. В 2010 году была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации.