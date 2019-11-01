Убийство экс-мэра города в Кузбассе попало на видео

Сергея Лаврентьева убили выстрелом в спину

Момент убийства бывшего города Киселевск попал на камеру наблюдения его дома. Видео публикует ТВЦ.RU.

На кадрах с места происшествия видно, как Сергей Лаврентьев с ружьем преследует убегающего грабителя. После этого к нему сзади побегает второй налетчик и стреляет экс-мэру в спину. Затем бандит удаляется в противоположную сторону уже один.

Убийство Сергея Лаврентьева произошло в ночь на 1 ноября в его доме в окрестностях Киселевска. Основной версией расправы называют попытку ограбления.

Следователи уже установили личность застреленного Лаврентьевым налетчика. Им оказался Марат Гарипов. По данным СМИ, мужчина был борцом и некоторое время работал спасателем.