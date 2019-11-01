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Установлена личность одного из участников нападения на экс-мэра Киселевска

11:33
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Мужчин было как минимум трое

Следствие установило личность одного из участников нападения на бывшего мэра Киселевска. Его тело нашли на месте стычки с Сергеем Лаврентьевым.
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра в Кузбассе

"Минимум три человека было. Один из них убит на месте происшествия, его личность установлена - это Марат Гарипов", - сообщили в правоохранительных органах.

Как сообщалось, в ночь на 1 ноября супруга Сергея Лаврентьева на участке перед домом силуэты двоих мужчин и сообщила об этом мужу. Экс-мэр взял ружье и вышел на улицу. Жена услышала звуки выстрелов, выскочила за дверь и обнаружила тела мужа и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями.

По данным следствия, на месте происшествия найдено восемь гильз от автоматического оружия, из которого стреляли нападавшие. Там же - гильза от ружья, из которого стрелял Лаврентьев. Следователи пытаются установить личности остальных нападавших, передает ТАСС. Пока что основная версия следствия - попытка ограбления.

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