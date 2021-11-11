Появились подробности о состоянии Елены Сафоновой после ДТП

Актриса находится в НИИ имени Склифосовского

Заслуженная артистка России Елена Сафонова остается в больнице после дорожно-транспортного происшествия. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, где находится актриса.

В лечебном учреждении уточнили, что Сафонова лежит в отделении "Вторая травма". Состояние звезды — средней тяжести, температура нормальная (36,6), сообщает РИА Новости.

Елена Сафонова пострадала в аварии на Проспекте Мира в Москве 10 ноября. Актрису госпитализировали с переломом ребер и надколенника. Травмы получила также предполагаемая виновница – 21-летняя Маргарита Рафальская.

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