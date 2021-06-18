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Жертвой разгула стихии в Ялте стал один человек

17:19
  • пятница
  • 18 июня 2021

Восемь человек пострадали

Жертвой разгула стихии в Ялте стал один человек. Его унесло потоком воды, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
В Ялте ввели режим ЧС из-за потопа

"Одного человека 1995 года рождения в Ялте унесло потоком, он погиб", - сообщил Аксенов на заседании оперативного штаба. В администрации Ялты ранее заявляли, что в результате потопа в городе пострадали восемь человек.

Также на заседании стало известно о восстановлении водоснабжения в пострадавшей от потопа Керчи. Спасатели сообщили, что в городе остаются подтопленными 94 придомовые территории и домовладения, а также городская больница No1. В больнице подтоплен цокольный этаж, эвакуация пациентов не планируется.

Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба в Крыму после того, как на полуостров обрушился тропический ливень. В ночь на четверг в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков, дождь продолжается. Глава Крыма заявил, что средства на ликвидацию последствий потопа  будут выделены из резервного фонда, передает РИА Новости.

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