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Шестеро взрослых и ребенок пострадали при стрельбе в Чикаго

16:33
  • вторник
  • 15 июня 2021

Это второй подобный инцидент за последние 4 дня

Ребенок и шестеро взрослых пострадали в результате стрельбы в Чикаго. По данным полиции, выстрелы раздались около шести часов утра 15 июня.
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Стрельбе предшествовал громкий семейный скандал в одном из домов чикагского района Энглвуд, сообщает со ссылкой на стражей порядка телекомпания ABC.

Это второй подобный случай за последние четыре дня. В субботу в Чикаго в результате стрельбы погибла женщина, девять человек получили ранения.

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