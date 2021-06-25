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Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида

08:59
  • пятница
  • 25 июня 2021

Неизвестна судьба 99 человек

Властям американского штата Флорида предоставят федеральную помощь. В штате указом президента США Джо Байдена введен режим чрезвычайной ситуации. Причина – обрушение 12-этажного жилого дома.
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"Сегодня президент Джо Байден объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился о федеральной помощи в дополнение к усилиям местных властей и властей штата в связи с чрезвычайными условиями, возникшими в результате обрушения здания в городе Серфсайд", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

В городе Серфсайд в округе Майами-Дейд в ночь на 24 июня обрушилось 12-этажное здание. По официальным данным, погиб один человек, еще 99 человек остаются под завалами, их судьба неизвестна. На месте работают сотрудники полиции и пожарных служб, спасаетльные работы продолжаются, передает ТАСС.

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