Установлена причина крушения Ил-112В в Подмосковье

Из-за возгорания двигателя самолет ушел в неконтролируемый крен

Вскоре после взлета экспериментального самолета Ил-112В в Московской области 17 августа во внутренних полостях гондолы и правого крыла возник мощный "керосиновый" пожар. К такому заключению пришли специалисты Министерства промышленности и торговли и Межгосударственного авиационного комитета, расследующие причины крушения воздушного судна.

Согласно выводам экспертов, развитие катастрофы началось с потери газодинамической устойчивости правого двигателя Ил-112В. За этим последовал помпаж (срывной режим работы двигателя) с хлопками и выбросами пламени. Предположительно, то привело к частичному разрушению турбины. Ее обломки могли перебить расположенные рядом топливопроводы.

С началом пожара в кабине пилотов загорелось предупреждающее табло и сработала в автоматическом режиме первая очередь системы пожаротушения — в гондолу был выпущен огнегасящий пенный состав из огнетушителя высокого давления.

Поняв, что пенная атака прошла вхолостую, пилоты вручную активировали вторую очередь системы пожаротушения, которая также не достигла цели.

Вслед за этим экипаж принял решение о возвращении на аэродром вылета и запросил вынужденную посадку. Однако из-за разрушения тяги элерон, помогавший обеспечивать прямолинейный полет Ил-112В, встал в нейтральное положение, самолет начал крениться вправо и опускать нос. Выправить ситуацию летчики не могли.

Официально выводы комиссии Минпромторга будут озвучены позднее, предстоит дождаться результатов всех назначенных экспертиз. По словам информированного источника, перед членами комиссии поставлена задача выяснить, не допустил ли экипаж ошибок при выполнении захода на посадку, пишет "Коммерсантъ".

Самолет Ил-112В потерпел крушение 17 августа в районе подмосковной Кубинки. Находившиеся на борту члены экипажа — Дмитрий Комаров, Николай Куимов и Николай Хлудеев — погибли.

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