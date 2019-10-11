Жестокое убийство девочки в Саратове расследует центральный аппарат СК

Из Москвы выехала группа криминалистов

Центральный аппарат СК взял на особый контроль расследование дела о жестоком убийстве девятилетней девочки в Саратове. Из столицы уже выехала группа криминалистов, передает "ТВ Центр".

Известно, что подозреваемый - мужчина 1984 года рождения – задержан. Ребенок пропал еще в среду - девочка ушла утром на занятия, но в школе так и не появилась. Ее искали тысячи горожан.

Накануне вечером появились сообщения, что тело найдено в гаражном кооперативе. В соцсетях появились призывы собираться возле места преступления. В тот момент там находились и сотрудники полиции. Возмущенная толпа из нескольких сотен человек требовала выдать им злоумышленника. У многих в руках были палки, мужчины начали раскачивать полицейский автомобиль, полагая, что подозреваемый внутри.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как силовики щитами оттесняют протестующих от машины. Позже часть митингующих переместилась к отделению МВД, они требовали предоставить им информацию и только к утру люди начали расходиться.

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