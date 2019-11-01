Выбравшаяся из секс-скандала Асмус угодила в ритуальный

Актрисе стало плохо

На выставке ритуальных услуг на ВДНХ нашли надгробие с изображением российской акртисы Кристины Асмус.

От увиденного актрисе стало плохо - у нее начались сильные головные боли. Семья Асмус пережила сильное нервное потрясение.

"Мне в истерике звонили родные и друзья. СМИ оборвали телефон, а директ завален этими новостями. Я совершенно в подавленном состоянии отменила свои съемки вчера и сегодня", - пожаловалась РИА Новости артистка.

Асмус намерена взыскать с авторов проекта компенсацию за моральный ущерб, для этих целей уже нанят адвокат – представлять интересы актрисы будет Анатолий Кучерена.

Ранее в соцсетях разразилась шумиха вокруг постельной сцены Кристины Асмус и Ивана Янковского в фильме "Текст." Блюстители нравственности заявили, что эти кадры – откровенная порнография.