Госдума одобрила запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Порядок установки программ должно определять правительство

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает с июля следующего года предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на отдельные виды устройств. В частности, речь идет о компьютерах и смартфонах, а также телевизорах с функцией SMART TV.

По данным авторов инициативы, порядок установки ПО должен определять кабинет министров. Как отмечает РИА Новости, документ направлен на защиту прав потребителей и призван помочь развитию российских IT-компаний.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ воровства через телефоны.