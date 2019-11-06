"Выхватила леща": друг рассказал, как Тарасов унижал Бузову на людях

Наружу вылезла вся правда об отношениях звезд

Бывший участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев предположил, что футболист Дмитрий Тарасов мог унижать телеведущую Ольгу Бузову во время брака. По мнению шоумена, семейные ссоры порой заканчивались рукоприкладством.

"Они с Тарасовым как два дурака для меня. У них даже одинаковое выражение лица, - заявил Рустам Солнцев в разговоре с ТВЦ.RU. - Я видел как-то один раз, как он к ней обращается. Тогда он на словах был груб с ней. Я допускаю, что она могла получать. Просто "выхватила" в какой-то момент - и все".

6 ноября стало известно, что скандально известная артистка оказалась жертвой домашнего насилия. "Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи", - призналась Бузова, не назвав имя человека, который поднимал на нее руку.

Рустам Солнцев допустил, что телеведущая и певица имела в виду именно Тарасова. Они состояли в браке с 2012 по 2016 годы. Тогда футболист играл за "Локомотив" и получал солидный гонорар. Успех вскружил спортсмену голову, уверен шоумен.

"Тарасов в тот момент времени был долларовым миллионером. Такие суммы денег дают огромное чувство собственного достоинства, превосходства над другими людьми и ощущения собственной непоколебимости. Ну и рядом кто находится? Рядом находится не очень умная, не очень красивая, которая зачем-то еще и замуж за тебя вышла. Естественно, что он ее время от времени унижал. Я предполагаю, что он говорил ей что-то обидное, а она в этот момент ревела. Это не было постоянным: разок "выхватила леща", - сказал Солнцев, который на съемках "Дома-2" дружил с Бузовой.

При этом шоумен напомнил, что Ольга Бузова является типичным представителем "Дома-2", который славится своими скандалами. "Это ее заявление [о домашнем насилии] очень странное, - отметил Солнцев. - Она должна в тряпочку помалкивать по этому поводу, потому что "Дом-2" и избиение кого-либо - это синонимы, это родные братья. Поэтому она должна в земельку сырую поклониться Тарасову и сказать ему: "Спасибо большое, что припечатывал меня когда-то".

Ранее Бузова заявила, что развод с Тарасовым стал самым трудным периодом в ее жизни. По словам звезды, она буквально оказалась на улице. Тарасов, в свою очередь, утверждает, что они разошлись без особых проблем, поскольку у них был брачный договор. "Я сказал: "Оль, я ухожу из квартиры. Ты поживи сколько тебе нужно. Но найди квартиру, я тебе буду ее снимать", - вспоминал футболист.