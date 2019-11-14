Соколов предложил заплатить родителям расчлененной им студентки

Историк хочет "смягчить ситуацию"

Доцент СПбГУ, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной и бывшей аспирантке университета Анастасии Ещенко, предложил ее родным помощь с организацией похорон. Об этом рассказал адвокат историка.

По совам Александра Почуева, Соколов попросил передать родителям девушки, что он готов помочь им материально. Адвокат подчеркнул, что историк не пытается таким образом откупиться, а делает это в надежде "смягчить ситуацию".

"Это дело очень щепетильное", — приводит слова Почуева Газета.ru со ссылкой на телеграм-канал RT.

Защитник Олега Соколова отметил, что пока не смог связаться с родными Анастасии Ещенко.

Видео из квартиры расчленившего аспирантку доцента СПбГУ

9 ноября профессора Олега Соколова выловили из Мойки. В его рюкзаке обнаружили отрезанные женские руки и пистолет. Как выяснилось, двумя днями ранее историк застрелил у себя на квартире 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. В Мойку историк свалился, пытаясь избавиться от частей тела девушки.

На допросах Соколов признался в убийстве и заявил о раскаянии в содеянном. Мотивом преступления историк назвал ссору с Ещенко, когда девушка, по его словам, превратилась в "чудовище из сказки". Однако позже стало известно, что после ссоры студентка ушла спать, а историк, затаивший обиду, взял обрез и расправился с ничего не подозревавшей девушкой. Соколов выстрелил возлюбленной в висок.