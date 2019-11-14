ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Соколов предложил заплатить родителям расчлененной им студентки

11:01
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Историк хочет "смягчить ситуацию"

Доцент СПбГУ, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной и бывшей аспирантке университета Анастасии Ещенко, предложил ее родным помощь с организацией похорон. Об этом рассказал адвокат историка.

Историк со слезами на глазах описал все детали убийства и расчленения студентки
Над историком-убийцей свершился "суд божий"

По совам Александра Почуева, Соколов попросил передать родителям девушки, что он готов помочь им материально. Адвокат подчеркнул, что историк не пытается таким образом откупиться, а делает это в надежде "смягчить ситуацию".

"Это дело очень щепетильное", — приводит слова Почуева Газета.ru со ссылкой на телеграм-канал RT.

Защитник Олега Соколова отметил, что пока не смог связаться с родными Анастасии Ещенко.

Видео из квартиры расчленившего аспирантку доцента СПбГУ

9 ноября профессора Олега Соколова выловили из Мойки. В его рюкзаке обнаружили отрезанные женские руки и пистолет. Как выяснилось, двумя днями ранее историк застрелил у себя на квартире 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. В Мойку историк свалился, пытаясь избавиться от частей тела девушки.

На допросах Соколов признался в убийстве и заявил о раскаянии в содеянном. Мотивом преступления историк назвал ссору с Ещенко, когда девушка, по его словам, превратилась в "чудовище из сказки". Однако позже стало известно, что после ссоры студентка ушла спать, а историк, затаивший обиду, взял обрез и расправился с ничего не подозревавшей девушкой. Соколов выстрелил возлюбленной в висок.

Читайте также:
Главное сегодня
Историк Олег Соколов и Анастасия Ещенко
Историк Олег Соколов и Анастасия Ещенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.