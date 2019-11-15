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Дибров раскрыл секрет "творческого, умного секса, со всякими хитростями"

13:53
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Для этого нужна зрелая партнерша, уверен шоумен

60-летний телеведущий Дмитрий Дибров, который воспитывает троих детей от 30-летней фотомодели, рассказал о своем отношении к любви в программе Киры Прошутинской "Он и Она" на канале "ТВ Центр".
Молодая жена Диброва снялась в полуголом виде

Дмитрий и Полина поженились в 2009 году. Знаменитый телеведущий начал ухаживать за девушкой, когда ей было всего лишь 17 лет. По словам Диброва, брак с молодой красавицей стал для него вызовом. 

"Неужели кто-нибудь полагает, что паспортные данные (а возраст - это лишь паспортные данные) - индульгенция от всего, и теперь ты подключился к розетке и тебе на полную халяву придет столько киловатт энергии, сколько тебе нужно? Нет, брателло, придется так же работать, как и раньше. А сможешь ли ты? Если да, памятник тебе нужно ставить. Я бы сказал, должно обязательно примешиваться вот что. Вот этот ваш секс только со зрелой женщиной возможен", - заявил Дибров в разговоре с Прошутинской. 

Он объяснил, что секс для него является наивысшей формой передачи энергии. "Ааа, я запомню", - отреагировала на эти слова ведущая. 

"Кира Александровна, да всем все понятно, - продолжил Дмитрий Дибров. - Вот когда фотографируют госпожу Копёнкину и Прохора Шаляпина, имеется в виду, конечно, секс. Мы можем не называть, но хватит кокетничать, это же имеется в виду. Товарищи, настоящий секс - творческий, умный, со всякими хитростями - возможен только со зрелой женщиной. И только в одном случае я считаю это позволительным - если ты заключил с собой брачный контракт, какой - смотри выше. Если ты от нее именно хочешь иметь детей - вот тут смело берись". 

Ранее сообщалось, что Полина Диброва трогательно поздравила мужу с юбилеем. Она опубликовала в Instagram фото нарядно одетых сыновей, которые выпрыгивают из подарочной коробки. Напомним, что сын Александр у супругов родился в 2010 году, в 2013 году - Федор. Еще через два года на свет появился Илья.

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