Историк-убийца сменил мундир Наполеона на бронежилет и каску

Олега Соколова привезли домой для следственных действий

Олега Соколова в пятницу привезли в его квартиру на набережной реки Мойка для проведения следственных действий. Историка доставили к дому в автозаке.

На видео запечатлен момент, когда Соколова выводят из автомобиля. Он одет в тот же красный джепмер, в котором был в зале суда во время избрания меры пресечения. Кроме того, на историка надели бронежилет и каску. Об этом сообщает Газета.ру.

Вместе с Соколовым к дому прибыли оперативники с манекеном. Его используют при проведении следственных действий.

9 ноября профессора Олега Соколова выловили из Мойки. В его рюкзаке обнаружили отрезанные женские руки и пистолет. Как выяснилось, двумя днями ранее историк застрелил у себя на квартире 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. В Мойку историк свалился, пытаясь избавиться от частей тела девушки.

На допросах Соколов признался в убийстве и заявил о раскаянии в содеянном. Мотивом преступления историк назвал ссору с Ещенко, когда девушка, по его словам, превратилась в "чудовище из сказки". Однако позже стало известно, что после ссоры студентка ушла спать, а историк, затаивший обиду, взял обрез и расправился с ничего не подозревавшей девушкой. Соколов выстрелил возлюбленной в висок.

24-летняя Ещенко была возлюбленной доцента. Вместе они изучали эпоху Наполеона Бонапарта. Последние несколько лет они жили вместе.