Корчевников сделал заявление о женитьбе

И удостоился похвалы в свой адрес

Телеведущий Борис Корчевников пообещал актрисе Анне Ковальчук устроить личную жизнь, однако не выполнил обещания. Тем не менее заслуженная артистка России заявила, что гордится шоуменом.

Два года назад Корчевников заверил Ковальчук, что в скором времени он найдет себе жену. Телеведущий не сдержал слова, поэтому ему пришлось каяться в эфире программы "Судьба человека": "Я в растерянности. Думал, что мне удастся избежать этой темы. У меня ничего не получилось".

По словам 37-летнего шоумена, коллеги Ковальчук часто спрашивали его о женитьбе, из-за чего он переживал и нервничал. Однако со временем Корчевников перестал считать одиночество проблемой.

Анна Ковальчук предположила, что телеведущий до сих не обзавелся семьей из-за постоянной занятости. Ведь он не только ведет передачу, но и руководит телеканалом. "Ты сильный человек. Ты спокойно идешь по жизни один. Я горжусь тобой", - заявила звезда сериала "Тайны следствия".

Ранее поклонники заметили, что Корчевников похудел и выглядит бодрее прежнего. Отечность, которая беспокоила его фанатов, спала. Напомним, несколько лет назад телеведущему удалили доброкачественную опухоль. Спустя годы, как пишут СМИ, болезнь снова дала о себе знать, что отразилось на внешнем облике знаменитости.

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