"Уничтожить готовы": Баскову противен скандал с Ротару

Певец гордится, что живет с ней в одно время

Российский певец Николай Басков заступился за Софию Ротару, на которую обрушились с критикой из-за намерения посетить Россию с концертами. По мнению "золотого голоса" российской эстрады, происходящее вокруг нее является открытой травлей.

Баскова возмущают "пышущие ненавистью статьи" о Ротару. Она – поистине великая певица, отдавшая музыке полвека, и травить ее нельзя. Певец напомнил, что многие украинские артисты сегодня выступают в России и получают российские премии. Народ их искренне любит, уважает и поддерживает. Музыка вне политики, убежден артист.

"То, что сейчас происходит в информационном поле вокруг Софии Ротару, это, по меньшей мере, некрасиво! Прямо уничтожить готовы. Нельзя так, неправильно", - заявил Басков в своем инстаграме.

Он добавил, что гордится тем, что живет "с Легендой" в одно время и надеется на ее приезд в Россию. Об этом пишет Газета.ру.

Ранее информационное пространство всколыхнула новость о том, что 72-летняя певица намерена выступить в Москве. В декабре Ротару появится на концерте "Песня года", примет участие в фестивале "Легенды ретро FM", а также посетит, по слухам, несколько корпоративов. Певице припомнили отказ от гастролей в России из-за событий на Украине.

Ситуация вокруг Софии Ротару разделила российский шоу-бизнес. Ряд деятелей культуры возмутились планами украинской певицы. Другие высказались в ее защиту и призвали отделять музыку от политики.