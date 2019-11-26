Жена Алдонина показала снятое во время беременности видео

Роды совсем скоро

32-летняя Ольга Алдонина, супруга футболиста Евгения Алдонина показала видео и фото, на которых отчетливо заметен ее округлившийся живот.

26 ноября Алдонина опубликовала в сториз Instagram кадры, на которых она позирует в разных нарядах. Судя по фигуре, супруга футболиста находится на поздних сроках беременности. Поскольку она скрывала факт беременности, для поклонников звездной пары это стало большим сюрпризом. "В ожидании чуда", - написала Ольга на одном из фото.

Недавно Алдонин трогательно поздравил жену с днем рождения. "Все лучшие моменты связаны с тобой. Люблю", - обратился он к красавице.

Напомним, первой женой Евгения Алдонина была певица Юлия Началова. Звезда родила ему дочь Веру. Спустя пять лет брак распался.

В 2014 году Алдонин женился на Ольге. Сейчас супруги воспитывают сына Артема, не забывая об оставшейся без матери Вере. Девочка много времени проводит с семьей отца.

Напомним, Началова умерла 16 марта текущего года.