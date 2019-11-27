Почему ушли и чем занимаются Рожков и Мясников из "Уральских пельменей"

Юмористы прекрасно себя чувствуют в отрыве от популярного коллектива

В 2018 году Андрей Рожков и Вячеслав Мясников откололись от коллектива шоу "Уральские пельмени" и запустили свой проект "Ваши пельмени". Теперь актеры разъезжают с гастролями по российским и европейским городам, где их с нетерпением ждут миллионы поклонников.

Точная причина ухода Рожкова и Мясникова из "Уральских пельменей" покрыта тайной. Юмористы обещают со временем раскрыть всю правду, поэтому пока поклонникам остается довольствоваться намеками и недоговоренностями.

Их коллега Сергей Исаев однажды сказал, что юмористам стало тесно в рамках коллектива. По-видимому, так оно и есть. Ведь не секрет, что многие фанаты ходили на концерты "Пельменей" именно ради Рожкова и Мясникова, чьи уморительные дуэты всегда отличались особой глубиной и содержательностью. В какой-то момент уверенные в своих силах звезды, видимо, просто устали делить славу и деньги с коллегами. Возросшие амбиции, разумеется, отдалили их от других "пельменей".

Вот они и пустились в плавание в надежде на своих преданных поклонников. "Далеко не отплывают, потому что может унести в открытое море, где не просто легко потеряться, а можно не выжить", - заявил все тот же Исаев. Дело в том, что Рожков и Мясников до сих пор сотрудничают с "Уральскими пельменями" для съемок телешоу. Они поднимаются на одну сцену, однако играют в основном в дуэте и не всегда выходят с коллегами на совместную песню.

Что бы там ни говорил Исаев, но лодка Рожкова и Мясникова отплывает на солидное расстояние от корабля "Уральских пельменей". Они гастролируют по разным городам России, а недавно выступали в Германии. В конце ноября актеры порадуют фанатов в Лимассоле, Женеве, Цюрихе, Милане. Географии их гастролей может позавидовать каждый второй российский артист, ну а о их гонорарах можно только догадываться… Известно лишь, что на концертах "Ваших пельменей" зачастую яблоку негде упасть.

Андрей Рожков и Вячеслав Мясников занимаются отнюдь не только "пельменными" делами. Мясников, как известно, подвизался на музыкальной ниве. С 2016 года он выпустил три альбома с песнями собственного сочинения. Артист также записывает клипы, которые он вовсю рекламирует в своем Instagram. У Мясникова, кстати, гораздо больше подписчиков, чем у Рожкова, к тому же певец выкладывает свои видео на YouTube. Вероятно, опыт работы продюсером помогает звезде заниматься собственной раскруткой.

Зато Рожков, в отличие от своего друга и коллеги, проявляет похвальную заботу о людях, попавших в беду. Андрей регулярно участвует в благотворительных акциях в поддержку больных детей. Еще он занимается дзюдо и пропагандирует этот вид единоборства среди молодежи.

Судя по всему, Рожков и Мясников прекрасно себя чувствуют в отрыве от "Уральских пельменей". Кто знает, может, их пример вдохновил актрису Юлию Михалкову пуститься в свободное плавание. Красавица тоже утверждает, будто ей стало тесно в коллективе и она намерена расти в профессиональном плане, а не стагнировать в образе девочки-припевочки.

Недавно актер и продюсер Сергей Нетиевский намекнул, что Рожков, Мясников и Михалкова могли уйти из "Пельменей" по каким-то скрытым причинам. По его словам, в 2015 году корабль под названием "Уральские пельмени" остался без капитана и постепенно идет ко дну.