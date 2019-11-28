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Ходченкова после новостей о беременности показала стройную фигуру в обтягивающем платье

09:07
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Она заставила сплетников прикусить язык

36-летняя актриса Светлана Ходченкова вышла в свет на волне слухов о своей беременности. Пока фанаты обсуждали предполагаемого отца ее ребенка, звезда красовалась в обтягивающем мини-платье. 
Беременна? Ходченкова спрятала живот под широким пиджаком

Ходченкова посетила церемонию вручения премии "Женщина года GQ". "Прекрасный вечер в прекрасной компании", - написала артистка в Instagram, выложив фото в черном платье, которое подчеркнула изящество ее точеной фигуры. "Вердикт очевиден: не беременна!" - пишет телеграм-канал "Только никому". 

Светлана Ходченкова не только похвасталась красивой фотографией, но и спросила подписчиков, как прошел их вечер. Поклонники рассказали о своем времяпрепровождении и завалили Ходченкову комплиментами. 

- Самая красивая женщина!

- До чего хороша. 

- Светлана очень хороша, в ней есть харизма, есть душа. 

- Вы то ли огонь, то ли бомба, не знаю, но точно - рядом с такой красотой обжигает!

- Какая Вы... невероятная!

Ранее появились слухи о том, что Ходченкова находится на пятом месяце беременности. Поговаривают, будто отцом ребенка стал сценарист и продюсер Семен Слепаков, который познакомился с актрисой на съемках сериала "Домашний арест". По другой версии, звезда собирается родить от какого-то бизнесмена, имя которого держится в секрете. 

Напомним, с 2005 по 2010 годы Ходченкова состояла в браке с актером Владимиром Яглычем. С 2011 по 2016 годы она встречалась с предпринимателем Георгием Петришиным. 

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