Миронова рассказала, кто родил ее сына

От нее потребовали раскрыть всю правду

Интернет-пользователи вывели из себя Марию Миронову, которая в сентябре родила сына в Греции. Актрису заподозрили в том, что она обратилась за услугами суррогатной матери. Дочь легендарного актера Андрея Миронова поставила грубиянов на место.

46-летняя Миронова выложила в Instagram фото коляски, в которой лежит ее сын. Снимок сделан на берегу озера. "Любовь моя, Федюня, три дня разлуки - это большой срок", - написала актриса, которой, видимо, из-за работы пришлось временно покинуть дом.

В комментариях неожиданно всплыл вопрос о том, каким образом на свет появился Федор. "А кто родил?" - спросил один из интернет-пользователей. Кто-то предположил, что мальчика выносила суррогатная мать. Сейчас это модно среди звезд, поддержали его другие юзеры.

Мария Миронова, которая довольно часто читает комментарии под своими постами, заверила поклонников, что она является биологической матерью Федора. "Много свидетелей беременности слишком, включая врачей, справок и документов. Я снималась в июле уже с животом. Костюмы перешивали не раз", - рассказала актриса.

Многих фанатов возмутила бестактность людей, которые требуют от матери каких-либо доказательств. "А такт в наше время вообще отсутствует. Вы не заметили?" - написала Миронова, которую, очевидно, утомили злые реплики интернет-пользователей.

Напомним, что Мария Миронова скрывает личность своего мужа, которому она подарила сына. По словам звезды, он работает директором по развитию одной русско-японской компании, которая занимается медицинскими технологиями.

Ранее актер Артем Хабаров заявил, что Миронова замужем за его 27-летним коллегой Андреем Сорокой. Недавно Миронова опровергала эту информацию.

Первым мужем Марии Мироновой был бизнесмен Игорь Удалов. В 1992 году у них родился сын. Затем Миронова вышла замуж за советника президента РАН Дмитрия Клокова. Потом появилась информация о ее браке с актером Алексеем Макаровым.