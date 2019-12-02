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Выяснилась стоимость обучения детей Пугачевой в школе

15:33
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Звездные дети скоро пойдут в первый класс

Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин озаботились поиском школы для своих детей. В сентябре грядущего года Гарри и Лиза пойдут в первый класс. 
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Как передает портал Dni.ru, Пугачева и Галкин планируют отдать детей в Первую Московскую гимназию, которая находится в нескольких минутах езды от их замка в деревне Грязь. По подсчетам журналистов, звездные супруги будут ежемесячно платить 340 тысяч рублей за обучение своих отпрысков. 

По всей видимости, такая сумма не смущает артистов, учитывая их гонорары. По информации портала, Пугачева и Галкин отдают по 640 тысяч в месяц за элитный детский сад, куда ходят Гарри и Лиза.

Ранее Пугачева призналась, что Галкин подарил ей семью, о которой она всегда мечтала. "У меня не было возможности жить той жизнью, которая мне представлялась в мечтах", - сказала Примадонна. 

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