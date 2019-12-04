Назван продлевающий жизнь продукт

Его польза доказана учеными

Китайские ученые из университета в Гуанчжоу рассказали о пользе острого перца чили. По их данным, этот продукт (а, точнее, входящее в его состав вещество капсаицин) продлевает жизнь.

Опыты проводились на мухах-дрозофилах. Им давали небольшие дозы этого вещества. В результате смертность самок дрозофил уменьшилась на 15%. При этом с самцами подобного эффекта не наблюдалось, отмечает "Московской комсомолец".

Ранее эксперты назвали три напитка, регулярное употребление которых существенно продлевает жизнь. Это молоко, апельсиновый сок и кофе.