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Назван продлевающий жизнь продукт

15:50
  • среда
  • 04 декабря 2019

Его польза доказана учеными

Китайские ученые из университета в Гуанчжоу рассказали о пользе острого перца чили. По их данным, этот продукт (а, точнее, входящее в его состав вещество капсаицин) продлевает жизнь.

Опыты проводились на мухах-дрозофилах. Им давали небольшие дозы этого вещества. В результате смертность самок дрозофил уменьшилась на 15%. При этом с самцами подобного эффекта не наблюдалось, отмечает "Московской комсомолец".

Ранее эксперты назвали три напитка, регулярное употребление которых существенно продлевает жизнь. Это молоко, апельсиновый сок и кофе.

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