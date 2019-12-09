Медведев о решении WADA: "Антироссийская истерия в хронической форме"

Россия будет обжаловать вердикт агентства

Дмитрий Медведев прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении России от крупных международных соревнований. По словам премьер-министра, оно наводит на мысли о продолжающейся антироссийской истерии в хронической форме.

"То, что эти все решения повторяются и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это продолжение этой антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму", - заявил Медведев. Его слова приводит ТАСС.

При этом он признал, что в российском спорте пока существуют значительные проблемы с допингом. Их никто не отрицает, однако российские профильные организации должны обжаловать решение WADA.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства единогласно проголосовал за лишение России права участвовать в крупных международных мероприятиях сроком на четыре года. Под запрет попали Олимпиады и чемпионаты мира. Кроме того, Россия не сможет принимать у себя и подавать заявки на проведение турниров. Чистые спортсмены смогут принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Позднее в WADA заявили, что думали над тотальным исключением спортсменов из России в соревнованиях, но решили "дать шанс молодому поколению".