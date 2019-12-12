Путин простился с Юрием Лужковым (видео)

Президент посетил церемонию прощания в ХХС

Владимир Путин посетил церемонию прощания с бывшим мэром Юрием Лужковым. Президент в четверг приехал в Храм Христа Спасителя, где проходит отпевание. Видео публикует ТВЦ.RU.

Путин возложил букет красных роз к гробу и перекрестился. Затем глава государства подошел к семье бывшего мэра, чтобы выразить им соболезнования, и поговорил с супругой Лужкова Еленой Батуриной.

Юрий Лужков скончался 10 декабря после операции на сердце в больнице Мюнхена. Ему было 83 года. Лужков стал мэром Москвы в 1992 году и пробыл на этом почту 18 лет. Похоронят его на Новодевичьем кладбище.

Накануне Сергей Собянин рассказал, что в этом году несколько раз встречался с Лужковым и был поражен его драйвом и энергией. По словам мэра, его предшественник достойно отвечал на вызовы своего времени.

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