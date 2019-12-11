Собянин: Лужков достойно отвечал на вызовы своего времени

С экс-мэром Собянин развитие Москвы не обсуждал

У Сергея Собянина с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым было хорошее человеческое общение. Об этом он сказал в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

По словам Собянина, с Лужковым у него не всегда были одинаковые взгляды на развитие города, но это естественно.

"Я вообще никогда не критикую своих предшественников. Год пожить на критике можно, но лучше доказывать делами и реализовать те, идеи которые есть. Можно не соглашаться с идеями прошлого, но критиковать персонально человека, который жил в другое время, в других условиях, перед ним ставились другие вызовы... Мне кажется, он их достойно решал", - сказал мэр.

Собянин добавил, что в этом году несколько раз встречался с Лужковым.

"Меня поражал Юрий Михайлович. В нем был такой драйв, энергия. Его было интересно слушать", - сказал Собянин.

Юрий Лужков скончался накануне в одной из больниц Мюнхена после операции на сердце. Ему было 83 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"