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Собянин: фестивальная программа в Москве будет сохранена

21:14
  • среда
  • 29 марта 2023

Будет много акций для помощи участникам СВО и их семей

Вся фестивальная программа в Москве будет сохранена. Надежду на это высказал Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

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У людей должна быть возможность для отдыха, улыбок и позитива, несмотря на сложности, отметил мэр Москвы. По его словам, в этом году в городе пройдет много благотворительных акций для помощи тем, кто находится в зоне СВО и их семьям.

Также мэр добавил, что в столице традиционно пройдут фестивали "Пасхальная неделя", "Московская весна" и другие.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что День московского спорта пройдет в "Лужниках" 1 июля. Как уточнил мэр, знаменитые чемпионы проведут мастер-классы и марафоны тренировок по более чем 50 видам спорта. Гостей ждут показательные выступления, паблик токи, а также концерт звезд российского шоу-бизнеса. В 2023 году московский спорт отмечает свое 100-летие, напомнил глава города.

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