Собянин высоко оценил качество импортозамещения

Сегодня производятся в том числе лекарства, которые раньше только закупались

Резиденты кластера "Ломоносов" в центре МГУ "Воробьевы горы" занимаются фармацевтикой, биотехнологиями, искусственным интеллектом, рассказал Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

"Технологическая долина будет разрастаться. Целый город будет построен. Появятся новые корпуса. Это будет мощный технологический кластер России", - указал мэр.

Он также высказался по поводу импортозамещения.

"Мы сегодня производим лекарства, которые закупали по импорту. Это также технология создания своего автомобиля, развитие микроэлектроники, программного обеспечения. Это центр беспилотного транспорта в Руднево. Мы убрали последние импортные комплектующие в общественном транспорте. В целом доля отечественного компонента значительно увеличивается", - сказал Собянин.

Ранее президент России Владимир Путин похвалил работу мэра Москвы по созданию инновационного центра МГУ. Глава государства также поддержал идею создания системы навигации по всей территории МГУ. "Здесь очень хорошая транспортная доступность: три станции метро, из них две - новые. Но, конечно, попадая сюда, нужно понимать, чем заняться, куда идти, чтобы ребята из школ и других вузов могли сориентироваться", отметил президент.

Как подчеркнул российский лидер, Собянин "очень многое сделал для того, чтобы проект развития университета состоялся".

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