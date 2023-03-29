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Собянин рассказал о развитии "Острова мечты" и Южного речного вокзала

21:24
  • среда
  • 29 марта 2023

Грядут большие перемены

Сергей Собянин рассказал в программе "Наш город. Диалог с мэром" о развитии парка развлечений "Остров мечты" на юге Москвы.

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"Он развивается, перестраивается. Открыт большой концертный зал. Второй комплекс - это тематический парк под открытым небом. Он будет построен в течение ближайших двух лет. А третий проект - пляжная зона, бассейны с подогревом на береговой полосе. Это будет первоклассная пляжная зона", - пообещал градоначальник.

Он также затронул тему развития территории Южного речного вокзала.

"Он вернет свои вокзальные функции функции. Кроме того, там будет и транспортный музей, места отдыха. Ожидается возобновление речных маршрутов", - сказал мэр.

Ранее Собянин говорил о других работах по благоустройству столицы. В частности - Цветного бульвара. Работы будут сконцентрированы в двух местах - рядом с Цирком Никулина и на площади перед выходом со станции метро "Цветной бульвар". Общественные туалеты, которые находятся прямо напротив выхода из метро, планируется перенести в более удобное место. Будет обновлено покрытие пешеходной зоны, разбит газон и установлены современные лавочки. Во избежание подтоплений будут проложены дополнительные водосточные сети. Небо на Цветном бульваре планируется освободить от паутины проводов, убрав их в подземную кабельную канализацию.

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