"Ее всему научила жизнь": Орбакайте рассказала об отношениях с Пугачевой

Советы мамы много значат для нее

Певица Кристина Орбакайте рассказала о своих взаимоотношениях с Аллой Пугачевой и о недоверии Примадонны к визажистам.

Недавно поклонники Аллы Пугачевой с удивлением обнаружили, что она мастерски накладывает мейкап. Орбакайте показала видео, на котором мама готовит ее к выходу в свет.

По словам артистки, Примадонна не ходила ни на какие курсы: "Ее всему научила жизнь. Грим она накладывает сама всю жизнь, не доверяет визажистам". Народной артистке СССР, как поговаривают, пора открывать свою сеть салонов красоты.

Кристина Орбакайте рассказала, что ее мама умеет создать здоровый цвет лица. Это ее главный конек в данной области. Как призналась Орбакайте, она старается следовать маминым рекомендациям относительно внешнего вида. "Она меня воспитала, я впитана ее советами", - рассказала она в передаче "Ты не поверишь". Как оказалось, во время походов по магазинам Пугачева всякий раз покупает что-нибудь приятное для старшей дочери - красивый аксессуар, косметику или одежду.

Поскольку на носу новый год, Кристину Орбакайте спросили, как она планирует отмечать праздник. По традиции, их большая семья собирается за одним столом. Под бой курантов каждый из них загадывает желание.

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