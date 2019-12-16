ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Ее всему научила жизнь": Орбакайте рассказала об отношениях с Пугачевой

11:28
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Советы мамы много значат для нее

Певица Кристина Орбакайте рассказала о своих взаимоотношениях с Аллой Пугачевой и о недоверии Примадонны к визажистам. 
"Пускай Галкин ее веселит": Дробыш отказался мириться с Пугачевой

Недавно поклонники Аллы Пугачевой с удивлением обнаружили, что она мастерски накладывает мейкап. Орбакайте показала видео, на котором мама готовит ее к выходу в свет.

По словам артистки, Примадонна не ходила ни на какие курсы: "Ее всему научила жизнь. Грим она накладывает сама всю жизнь, не доверяет визажистам". Народной артистке СССР, как поговаривают, пора открывать свою сеть салонов красоты. 

Кристина Орбакайте рассказала, что ее мама умеет создать здоровый цвет лица. Это ее главный конек в данной области. Как призналась Орбакайте, она старается следовать маминым рекомендациям относительно внешнего вида. "Она меня воспитала, я впитана ее советами", - рассказала она в передаче "Ты не поверишь". Как оказалось, во время походов по магазинам Пугачева всякий раз покупает что-нибудь приятное для старшей дочери - красивый аксессуар, косметику или одежду. 

Поскольку на носу новый год, Кристину Орбакайте спросили, как она планирует отмечать праздник. По традиции, их большая семья собирается за одним столом. Под бой курантов каждый из них загадывает желание. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.