ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин ответил, живет ли Россия на наследии СССР

12:44
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Наша страна благодарна предкам за такое мощное наследие

Президент России Владимир Путин развеял ложное мнение, что российская экономика работает только на наследии Советского Союза.

Журналист "ТВ Центра" Матвей Шестаков попросил президента ответить на критику о том, что реальный сектор экономики основан советском прошлом и рассказать, что за последние 10 лет было сделано.

Очевидно, что Россия будет пользоваться наследием Советского Союза, заявил президент. "Мы должны быть благодарны нашим предкам, которые в период СССР создали такую огромную державу", - отметил Путин.

Но и сегодня в России открываются современные месторождения, развивается энергетика, строятся новые федеральные трассы, вокзалы и аэропорты.

В частности, с 2000 года Россия открыла 600 новых месторождений, создала 75% мощностей в перерабатывающей промышленности. В портах переваливается почти в два раза больше грузов, чем в СССР – 1104 миллионов тонн. За последние годы Россия из главного покупателя зерна превратилась в главного экспортера.

Глядя на такие показатели, нельзя сказать, что Россия живет на доставшихся от СССР мощностях. Тот, кто так считает, ошибается, заключил президент.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сбор пшеницы
Сбор пшеницы
Рабочие в цехе завода
Рабочие в цехе завода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.