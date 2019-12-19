Путин ответил, живет ли Россия на наследии СССР

Наша страна благодарна предкам за такое мощное наследие

Президент России Владимир Путин развеял ложное мнение, что российская экономика работает только на наследии Советского Союза.

Журналист "ТВ Центра" Матвей Шестаков попросил президента ответить на критику о том, что реальный сектор экономики основан советском прошлом и рассказать, что за последние 10 лет было сделано.

Очевидно, что Россия будет пользоваться наследием Советского Союза, заявил президент. "Мы должны быть благодарны нашим предкам, которые в период СССР создали такую огромную державу", - отметил Путин.

Но и сегодня в России открываются современные месторождения, развивается энергетика, строятся новые федеральные трассы, вокзалы и аэропорты.

В частности, с 2000 года Россия открыла 600 новых месторождений, создала 75% мощностей в перерабатывающей промышленности. В портах переваливается почти в два раза больше грузов, чем в СССР – 1104 миллионов тонн. За последние годы Россия из главного покупателя зерна превратилась в главного экспортера.

Глядя на такие показатели, нельзя сказать, что Россия живет на доставшихся от СССР мощностях. Тот, кто так считает, ошибается, заключил президент.

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