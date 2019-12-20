ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Выяснилась причина госпитализации Людмилы Максаковой

10:11
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Не исключается хирургическое вмешательство

79-летнюю актрису Людмилу Максакову положили в больницу. По предварительным данным, она страдает от глаукомы - глазного заболевания, при котором отмирает зрительный нерв. 
Мария Максакова назвала условие для возвращения в Россию с концертом

Как сообщает Telegram-канал Mash, народная артистка РСФСР самостоятельно пришла в лечебное заведение. После осмотра врачи решили оставить ее в больнице для дальнейшего обследования. Не исключено, что артистке потребуется хирургическое вмешательство. 

Ранее сообщалось, что Максакова внимательно следит за своей внешностью и не боится обращаться за услугами к косметологам. 

Максакова была замужем дважды. Во втором браке она родила дочь Марию, которая стала оперной певицей. Сейчас Мария живет на Украине, куда она перебралась вместе с мужем Денисом Вороненковым в 2016 году. На родине экс-депутата Госдумы Вороненкова подозревали в мошенничестве. Политика застрелили в марте 2017 года на улице Киева. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Людмила Максакова
Людмила Максакова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.