Выяснилась причина госпитализации Людмилы Максаковой

Не исключается хирургическое вмешательство

79-летнюю актрису Людмилу Максакову положили в больницу. По предварительным данным, она страдает от глаукомы - глазного заболевания, при котором отмирает зрительный нерв.

Как сообщает Telegram-канал Mash, народная артистка РСФСР самостоятельно пришла в лечебное заведение. После осмотра врачи решили оставить ее в больнице для дальнейшего обследования. Не исключено, что артистке потребуется хирургическое вмешательство.

Ранее сообщалось, что Максакова внимательно следит за своей внешностью и не боится обращаться за услугами к косметологам.

Максакова была замужем дважды. Во втором браке она родила дочь Марию, которая стала оперной певицей. Сейчас Мария живет на Украине, куда она перебралась вместе с мужем Денисом Вороненковым в 2016 году. На родине экс-депутата Госдумы Вороненкова подозревали в мошенничестве. Политика застрелили в марте 2017 года на улице Киева.

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