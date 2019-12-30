Опубликовано видео задержания готовивших теракт в Петербурге

Запись распространила ФСБ

ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников. Спецоперация прошла накануне.

На кадрах, которые передает ТВЦ.RU, видно, что одного из террористов задержали в подъезде дома, а второго уже на улице. Кроме того, ФСБ распространила запись клятвы, которую один из подозреваемых дал запрещенной террористической группировке "Исламское государство".

В ходе обысков были изъяты улики, подтверждающие планы террористов. Сами задержанные уже дали признательные показания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации".

Информацию о подготовке в Санкт-Петербурге Москве передали американские спецслужбы. Накануне Владимир Путин поговорил по телефону с Дональдом Трампом. Российский лидер поблагодарил его за помощь в предотвращении теракта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"