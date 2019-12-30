"Порядочный человек": Ахеджакова высказалась о новом худруке "Современника"

Театр возглавит Виктор Рыжаков
Народная артистка России Лия Ахеджакова прокомментировала назначение Виктора Рыжакова новым художественным руководителем театра "Современник".
"Рыжаков - очень хороший режиссер и порядочный человек. Мы мало знакомы, но поскольку у нас какой-то "котел", в котором мы все варимся, я знаю точно, что у него хорошая репутация", - заявила Ахеджакова.
Актриса отметила, что разделяет смыслы, которые Рыжаков вкладывает в свои спектакли, пишет "Газета.Ru".
Ранее в пресс-службе департамента культуры Москвы сообщили, что с 4 января должность худрука "Современника" займет театральный режиссер Центра имени Мейерхольда Виктор Рыжаков.
Предыдущий художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек умерла 26 декабря в столичной больнице в возрасте 86 лет. 29 декабря ее похоронили на Новодевичьем кладбище.
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