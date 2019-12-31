Лукашенко после разговора с Путиным начал поиск альтернативной нефти

Договориться с Москвой пока не удалось

Александр Лукашенко сразу после вторых за два дня телефонных переговоров с Владимиром Путиным провел совещание с руководством белорусских нефтехимических предприятий. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.

Темой совещания стали поставки российской нефти в Белоруссию. Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры и заключить контракты на поставку нефти для "обеспечения бесперебойной работы белорусских нефтеперерабатывающих заводов".

Также Лукашенко дал поручение в ближайшие дни начать поставку нефти из альтернативных источников. Речь идет о поставках через порты на Балтике с помощью железнодорожного транспорта, а также нефтепровода "Дружба".

На прошлой неделе Александр Лукашенко заявлял, что Минск может найти альтернативу российской нефти, если с Москвой не удастся договориться. В качестве варианта белорусский президент рассматривает реверс американской или саудовской нефти через Польшу.

31 декабря Путин и Лукашенко второй раз за два дня провели телефонный разговор. По их итогам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москве и Минску не удалось договориться по нефти и газу. При этом он призвал не преувеличивать риски.

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